Sconcerti: “Milan e Napoli sono le squadre migliori viste finora”

Scrive il giornalista Mario Sconcerti nel suo editoriale per il Corriere della Sera: “Milan e Napoli sono le squadre migliori viste finora. L’Inter ha gli stessi punti di un anno fa, questo per dire che significa poco il pareggio causato da un autogol di Dzeko e un gol eccezionale di Augello. C’è un dato però che viene lentamente fuori: le squadre in testa non hanno niente da costruire, arrivano da un passato compiuto di cui hanno fatto un investimento. Napoli e Milan non sembrano squadre di inizio settembre, hanno già tanta strada alle spalle. Adesso possono permettersi di dominare vecchie grandi squadre come Juventus e Lazio. Discorso diverso per la Roma, squadra un po’ corta, incompleta, ma portata comunque su confini diversi dal carisma maturo di Mourinho”.