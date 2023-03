CdM – Napoli-Atalanta, Elmas e Simeone pronti a subentrare

Il Corriere del Mezzogiorno ha svelato la probabile formazione del Napoli contro l’Atalanta: “Victor ieri è rientrato in gruppo dopo il giorno di permesso per questioni amministrative, è pronto a trascinare il Napoli contro l’Atalanta. Lozano ha svolto ancora lavoro individuale in palestra, non ci sarà contro l’Atalanta e punterà al rientro contro l’Eintracht Francoforte. Toccherà a Politano. Con tre partite in otto giorni, c’è bisogno di ampliare il raggio delle soluzioni, si candidano Elmas, uno dei giocatori che spicca per la continuità nel rendimento e anche Simeone come risorsa a disposizione di Spalletti a gara in corso”.