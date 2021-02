CdM – Napoli, buone notizie per Gattuso: contro il Granada riecco Ospina e Hysaj

Dopo il recupero di Mertens sono tanti i possibili rientri per il Napoli. Giovedì contro il Granada, nel match valido per il ritorno dei sedicesimi di Europa League, dovrebbe rivedersi David Ospina e ci sono buone chance per Elseid Hysaj. Lo strappo al polpaccio rimediato nel match contro l’Atalanta, dovrebbe essere superato per la partita contro gli spagnoli. In arrivo anche Demme dall’infermeria, ma il centrocampista tornerà a disposizione contro il Benevento. Lo riporta l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.