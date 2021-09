CdM – Napoli, contro il Leicester ci potrebbe essere Juan Jesus titolare

Ci sarà sicuramente qualche cambio di formazione per Spalletti in vista della gara di giovedì contro il Leicester. Ne parla l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: “Insigne ieri ha lavorato solo in palestra per smaltire la contusione al ginocchio, vanno monitorate le sue condizioni ma dovrebbe farcela. Osimhen anche si è allenato a parte ma dovrebbero recuperare per la partita di giovedì. Il percorso di recupero è iniziato, se Spalletti li vedrà in buone condizioni è pronto ad affidarsi dal primo minuto. A Leicester aumenterà il minutaggio di Zielinski. Migliorano le condizioni di Mario Rui. Se non dovesse farcela a recuperare, Juan Jesus o l’adattamento di Malcuit a sinistra rappresentano le soluzioni su cui riflette Spalletti”.