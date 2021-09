CdM – Napoli, Ospina, Osimhen e Koulibaly ci saranno a Leicester

Arrivano schiarite per i tre azzurri Ospina, Osimhen e Koulibaly in vista dell’impegno di giovedì in Europa League contro il Leicester. Come si legge sul Corriere del Mezzogiorno, Koulibaly, non è squalificato perché le sanzioni per somma d’ammonizioni in Europa si annullano a fine stagione. Per quanto riguarda l’attaccante e il portiere, sembrano non esserci dubbi: saranno a disposizione per la partita al King’s Power Stadium. Il Napoli ha fatto tutto quel che doveva per sistemare i problemi burocratici: giovedì scorso Elmas, Osimhen e Rrahmani sono stati a Roma per il visto speciale. Lunedì corposo scambio di comunicazioni per sistemare ogni dettaglio formale. Finalmente il governo inglese ha modificato la legislazione inserendo la deroga per gli sportivi che arrivano dai Paesi contrassegnati come zona rossa”.