Stando a quanto riportato da Il Corriere del Mezzogiorno, in settimana è prevista un’altra cena tra il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e la squadra: “Due le cene previste in settimana, la prima ieri sera in un hotel con vista sul mare di Pozzuoli, la prossima giovedì. De Laurentiis già in mattinata aveva incontrato Spalletti e i giocatori. Ha assistito a bordo campo all’allenamento (cosa che ha in mente di fare per i prossimi tre giorni) e ha dato appuntamento a tutti per la cena”.