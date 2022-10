CdM – Napoli-Sassuolo, festa per Maradona: tanti ospiti nel pre-partita

Domani alle 15:00 Napoli e Sassuolo scenderanno in campo allo stadio Maradona per la 12^ giornata di Serie A. Prima del fischio d’inizio, come riferito dal Corriere del Mezzogiorno, il club partenopeo organizzerà una festa in onore del campione argentino che ci ha lasciato due anni fa. L’inizio è previsto per le 13:30 ed è stata organizzata insieme all’ex manager Stefano Ceci. Ci saranno i compagni di squadra di Maradona negli anni delle vittorie, gli studenti della Sanità di Napoli e del Parco Verde di Caivano. Insieme a loro, anche il rapper Clementino che eseguirà un brano dedicato a Maradona. Tra gli ex compagni di squadra presenti, ance Bagni, De Napoli, Caffarelli, Filardi.