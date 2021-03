Sono ancora molti i dubbi di Gattuso in vista del match di domani sera contro il Milan. Stando a quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, Ospina sembra essere in vantaggio su Meret per una maglia dal 1′, Hysaj su Mario e Rui e Bakayoko su Demme. L’ultimo dubbio che attanaglia il tecnico calabrese riguarda Osimhen e Mertens. Una scelta fondamentale che rivelerà il piano tattico per affrontare i rossoneri.