Milan, buone notizie per Pioli in vista del Napoli: recuperati Theo e Calhanoglu

Stando a quanto riportato da Milannews.it, in vista del match di domani sera contro il Napoli, il tecnico rossonero recupera Theo Hernandez e Hakan Calhanoglu. Entrambi i calciatori hanno lavorato in gruppo per in vista del big match di domani sera al San Siro. Ancora lavoro a parte invece per gli acciaccati Rebic, Romagnoli, Mandzukic, Ibrahimovic e Bennacer. In dubbio anche la presenza di Calabria, colpito da un fastidio al pube. In preallerta Dalot pronto a ricoprire il ruolo del terzino italiano.