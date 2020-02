CdM, Scozzafava: “Ancelotti non ha fatto male, stagione condizionata da eventi eccezionali”

Monica Scozzafava, giornalista del Corriere del Mezzogiorno, analizza l’attuale momento del Napoli ma fa anche un salto nel passato, tornando a parlare dell’esperienza con Carlo Ancelotti: “Credo si tratti di una fragilità mentale – ha detto a Radio Kiss Kiss Napoli – anche se la prova peggiore è stata data anche da calciatori che non giocavano da tempo e che hanno avuto anche difficoltà ad entrare in partita. Non credo che Ancelotti abbia fatto male, credo che non abbia fatto bene in base ai suoi standard e gli obiettivi, non ha fatto quello che doveva, ma la stagione breve di Ancelotti è stata condizionata da eventi eccezionali”.