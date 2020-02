Tuttosport – Discorso allenatore ancora aperto: ADL tiene vivo il nome di Gasperini

Il discorso relativo alla guida tecnica del Napoli è ancora completamente aperto, con Gattuso che certo del posto non è. Si giocherà tutto in questi mesi prima del termine della stagione, ma il presidente Aurelio De Laurentiis non vuole farsi trovare impreparato e già pensa al possibile sostituto.

Su tutti – riporta oggi Tuttosport – c’è Gian Piero Gasperini, pallino del patron azzurro dal 2011, quando aveva addirittura già firmato un pre-contratto, da formalizzare in caso di addio di Mazzarri: “La partita per la panchina della stagione 2020-21 è ancora tutta da giocarsi ed all’orizzonte si stagliano altre tre figure da tempo stimate da De Laurentiis. La prima è quella di Gasperini, al quale aveva già fatto firmare un preaccordo nel 2011, nel caso in cui Mazzarri avesse lasciato il Napoli. Ora sarà difficile convincere Gasperini a lasciare l’Atalanta, ma non è detto che don Aurelio non possa provarci ugualmente”.