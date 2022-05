CdM – Torino-Napoli, Spalletti potrà contare nuovamente su Lobotka a centrocampo

Il Corriere del Mezzogiorno parla di Torino-Napoli, prossimo match di campionato per gli azzurri di Luciano Spalletti: “Il Napoli è nella terra di mezzo tra presente e futuro, ha blindato la qualificazione alla Champions League ma vuole ben figurare nelle ultime tre gare stagionali. Sabato la sfida in trasferta contro il Torino, Juric dovrà rimediare alle assenze di Lukic e Sanabria, anche in casa granata non ci sono grandi obiettivi di classifica ma tanto entusiasmo per una squadra in crescita, che proviene da sei risultati utili consecutivi. Spalletti ha ritrovato Lobotka, una soluzione importante in più per la mediana”.