Secondo Il Corriere dello Sport, Alex Meret, portiere del Napoli, non ha ancora deciso per il suo futuro: “Il futuro del portiere resta una vera e propria incognita. Tanto potrà esserci un nuovo contratto oppure no, ma non solo: potrebbe anche accadere che le parti possano dividersi a giugno. per questo motivo il Napoli ha già messo nel mirino sia Vicario che Caprile per la prossima stagione. Da definire anche il riscatto di Gollini dall’Atalanta”.