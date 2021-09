CdS – Juve, Bentancur assente per la sfida con il Napoli

Nelle scorse ore si era creata una certa preoccupazione in casa Juventus in merito alle condizioni di Rodrigo Bentancur. Un allarme presto rientrato, come riporta il Corriere dello Sport: sostituito all’intervallo del match fra Uruguay e Colombia per un colpo al bacino, il cambio sarebbe avvenuto solo a scopo precauzionale, secondo ciò che filtra dalla Continassa. E anche il ct Tabarez ha confessato la propria speranza di averlo a disposizione giovedì notte contro l’Ecuador. Sabato contro il Napoli sarà out dopo il viaggio intercontinentale di poche ore prima, ma in vista del prossimo tour de force avere l’ex Boca al massimo della condizione sarà fondamentale per Max Allegri.