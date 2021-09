CdS – Juventus, la probabile formazione contro il Napoli: ipotesi difesa a tre

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport a proposito della probabile formazione della Juventus in vista della sfida in programma oggi contro il Napoli, l’ipotesi in crescita è la difesa a tre con il muro De Ligt-Bonucci-Chiellini davanti a Szczesny. “A centrocampo toccherà per la prima volta da titolare a Locatelli, con McKennie e Rabiot interni e De Sciglio e Pellegrini sulle fasce. Con la variabile Bernardeschi, che può insidiare Pellegrini. In attacco, Morata appare sicuro del posto; al suo fianco, Kulusevski sembra in vantaggio su Kean”, si legge sul quotidiano.