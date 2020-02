CdS – Mertens, prende quota ipotesi Inter: possibile biennale da 10mln

Non solo derby sulle pagine dedicate all’Inter dal Corriere dello Sport: a dieci giorni dalla chiusura della sessione invernale, si parla ancora di mercato, in ottica estiva. Nello specifico – spiega il quotidiano romano – salgono le quotazioni nerazzurre di Dries Mertens a parametro zero. Per avere Sanchez, finora limitato dall’operazione alla caviglia, bisognerebbe trovare un accordo con lo United per acquistare il cartellino e il suo ingaggio (12 milioni netti) è fuori mercato. Il belga del Napoli, insomma, può essere un sostituto a buon mercato. Per convincerlo serve un biennale da 5 milioni netti più commissioni. Marotta e Ausilio sono tornati a pensarci con grande insistenza, ma lo stesso Napoli non ha abbandonato l’idea di confermarlo e pure il Monaco ci pensa.