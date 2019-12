In casa Milan, sono giorni caldi anche per Ricardo Rodriguez. Il giocatore – sottolinea il Corriere dello Sport – non è soddisfatto del minutaggio, in procinto di lasciare i rossoneri dopo due anni e mezzo. Lo svizzero teme di perdere l’Europeo, così sta cercando una nuova sistemazione. Lo corteggiano sia il Napoli sia il Fenerbahce, ma la soluzione del prestito con diritto potrebbe non essere gradita al Milan, che avrebbe bisogno di monetizzare per acquistare un altro esterno sinistro.