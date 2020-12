CdS – Milik, ADL ha fissato il prezzo: interesse in Serie A e Premier League

Il mercato di gennaio si avvicina sempre di più ed Arek Milik è ancora fermo a Napoli. Il centravanti polacco, come ribadito più volte dagli organi della Federcalcio della Polonia, deve trovare a breve una nuova sistemazione, che gli consenta di giocare. In caso contrario, Milik potrà dire quasi sicuramente addio ad una maglia per l’Europeo. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, De Laurentiis ha fissato il prezzo per il cartellino: 18 milioni di euro. Il patron azzurro non fa sconti, chi vuole Milik a gennaio dovrà sborsare quella cifra, altrimenti sarà libero di trattarlo a parametro zero dal 1 febbraio. La Juventus è il club più interessato, alla ricerca di un vice-Morata, mentre alla finestra ci sono sempre Roma e Fiorentina, oltre ad alcuni club inglesi e all’Atletico Madrid.