Marsiglia, il ds: “Thauvin? In questo momento è complicato rinnovare i contratti”

A La Provence il ds del Marsiglia Pablo Longoria ha rilasciato alcune dichiarazioni di mercato, in particolar modo su Thauvin:

“Cessioni? Se i giocatori sono molto appetibili sul mercato, bisogna essere pronti a sostituirli. Vedo la vendita dei giocatori come un modo per risistemare il bilancio e un’opportunità per migliorare il club in futuro. Dobbiamo cercare di mantenere in equilibrio il bilancio e utilizzare la cessione di un giocatore per creare un meccanismo interno e reinvestire i soldi per rinforzarci. Thauvin? Dobbiamo prepararci a scenari diversi. A che punto sono le discussioni per il rinnovo? E’ una bella domanda. Prolungare i contratti in questa situazione incerta è molto difficile per tutti i club. Tutti i giocatori aspettano di vedere l’evoluzione del mercato. Nessuno sa cosa sarà la prossima stagione, se continuiamo con o senza pubblico… Dobbiamo adattarci alla situazione. Arrivi? Dovremo essere creativi. Tutti i club hanno lo stesso problema, difficoltà finanziarie”.