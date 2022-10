CdS – Napoli-Bologna, le probabili formazioni: Politano e Raspadori titolari

Luciano Spalletti sta disegnando il Napoli che affronterà, nel match casalingo di Serie A, il Bologna. Il Corriere dello Sport ipotizza la possibile formazione titolare con Ndombele che comporrà il tridente di centrocampo con Lobotka e Zielinski: “Ovvero: Meret in porta; linea difensiva a quattro con Di Lorenzo e Mario Rui al posto di Olivera sulle fasce, e una coppia centrale ancora da decifrare: è nel vivo la sfida in famiglia, Ostigard-Juan Jesus, per decretare il partner di Kim. Nel tridente, Politano è in vantaggio su Lozano e Raspadori su Osimhen. E il terzo uomo non si tocca: Kvara”.