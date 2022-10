IN CASA DELL’AVVERSARIO – Napoli-Bologna, i felsinei in crisi sognano il riscatto al Maradona

Nella decima giornata di Serie A il Napoli capolista ospita il Bologna di Thiago Motta, una delle squadre più in difficoltà del nostro campionato. I rossoblù hanno già cambiato tecnico in questo campionato, ma finora l’esonero di Mihajlovic non ha destato i risultati sperati. Motta lo scorso anno ha vinto un match particolare in Napoli-Spezia e sogna clamorosamente di ripetersi. Ecco l’analisi sui prossimi avversari del Napoli:

CAMPIONATO = Il Bologna è attualmente diciassettesimo in classifica, a pari merito con il Lecce, a quota 7 punti. Un pareggio e due sconfitte nelle ultime tre con una prestazione finora abbastanza deludente per la squadra felsinea. Otto gol fatti e ben 4 subiti con la fase difensiva che, nonostante gli acquisti, la squadra fatica e stenta a decollare. Thiago Motta ha inoltre a che fare con la situazione di Marko Arnautovic.

PROBABILE FORMAZIONE = Per tutta la settimana il centravanti austriaco Arnautovic è stato alle prese con problemi fisici e la sua condizione è tutta da valutare. Motta in conferenza ha discusso della possibilità di tenere Posch come esterno di difesa, soluzione inedita. Ecco la probabile formazione del club felsineo:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaro, Lucumi, Lykogiannis; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow. All.: Thiago Motta

LE DICHIARAZIONI = Il tecnico del Bologna Thiago Motta ha parlato cosi alla vigilia in conferenza stampa:

“Abbiamo lavorato su tutto per affrontare al massimo la prossima sfida contro il Napoli”. Bologna come Spezia? “Il passato è passato, ora penso al Bologna”.

Su Kvaratskhelia? “Il Napoli non ha solo lui, ha tanti giocatori forti. Li affronteremo come abbiamo fatto con tutte le altre squadre fino a questo momento, con strategia. Il Napoli è una grande squadra allenata da un grande mister”.

I PRECEDENTI = Napoli-Bologna è un match storico per la Serie A. I due club si sono sfidati, in casa azzurra, ben 63 volte: 30 vittorie del Napoli, 23 pareggi e solo 10 vittorie del Bologna. L’ultima sfida di Serie A al Maradona è terminata 3 a 0 per gli azzurri.

TERNA ARBITRALE = NAPOLI – BOLOGNA domenica 16 ottobre h. 18.00

COSSO

RASPOLLINI – AFFATATO

IV: AYROLDI

VAR: VALERI

AVAR: ABBATTISTA

A cura di Mario Tramo