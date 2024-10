CdS – Napoli, ecco quando rientrano i vari nazionali: i dettagli

Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul rientro dalle Nazionali dei calciatori del Napoli: “Si riprenderà a correre preparando la sfida del Castellani tra le prime valutazioni di formazione e il gruppo che tornerà ad affollarsi. Conte attende il rientro dei primi nazionali che saranno Buongiorno, Di Lorenzo e Raspadori, in campo questa sera a Udine per Italia-Israele. Tra i primi a fare rientro a Castel Volturno anche Ngonge, col Belgio in campo questa sera contro la Francia, Kvaratskhelia (alle 18 Georgia-Albania) e Lobotka, impegnato in Azerbaijan-Slovacchia (ore 18). In campo nel pomeriggio anche Anguissa per la nuova sfida al Kenya. Domani saranno protagonisti Gilmour, McTominay, Rrahmani e Rafa Marin”.