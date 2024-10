Non si tocchi l’armonia di questa squadra

Ci pensa Antonio Conte a vigilare sull’armonia che si è costruita a Castel Volturno. La sosta fa sviluppare pensieri anche verso il futuro, su quella sessione invernale che non è poi così lontana. Il reparto in cui il dislivello tra le certezze offerte dai titolarissimi e le alternative è più ampio è il settore centrale della difesa, Rafa Marin e Juan Jesus sono molto distanti da Rrahmani e Buongiorno in termini di garanzie. A gennaio l’occasione importante può arrivare proprio nel reparto arretrato, magari con un under 23 che non occupa spazio in lista a meno che non si verifichi qualche opzione in uscita per Juan Jesus a gennaio. Si può sempre migliorare ma il primo passo è non toccare l’armonia di questo gruppo.

Qualche giocatore come Zerbin può anche andare a trovare spazio altrove ma è importante non toccare gli equilibri. Simeone è fondamentale come vice Lukaku, non ha la fisicità del belga ma ha la capacità di fare da riferimento. Sul Cholito si può giocare la palla addosso, con Simeone Conte può conservare la sua idea di gioco, gli equilibri che nel calcio sono fondamentali, perciò l’ha utilizzato di più da punta centrale rispetto a Raspadori. Se ne faccia una ragione il Torino che dovrà guardare altrove per sostituire Zapata, per il momento darà fiducia a Sanabria.

Raspadori anche è una risorsa importante, un jolly che può trasformare il sistema di gioco in un 4-2-3-1 puro alle spalle di Lukaku oppure partire da sinistra, zona di campo in cui Conte sta coltivando un’alternativa di grande livello come Neres. Con la catena di destra, anima dello sviluppo del gioco e dell’equilibrio, a sinistra ci può stare spazio per giocatori di squilibrio che saltano l’uomo, creano superiorità numerica, scompaginano la fase difensiva degli avversari. L’ha schierato a sinistra contro il Como, lo sta provando spesso a Castel Volturno e nella sua carriera Neres ha accumulato 69 presenze partendo da sinistra, all’Ajax che arriva in semifinale di Champions League, dove spesso a destra giocava Ziyech e al Benfica, dove c’era Di Maria. In Nazionale anche Neres vince la Coppa America del 2019 trovando spazio in un paio di gare a sinistra, prima che venisse fuori l’immenso talento di Vinicius Jr..

Ciò che conta è la mentalità, l’idea per cui conta la qualità del minutaggio e non la quantità, lo spirito di squadra perché se Neres gioca un po’ di più a sinistra non significa ridimensionare il talento di Kvaratskhelia, uno dei più puri della serie A. Vanta tre gol, due assist, è settimo nei cinque principali campionati europei per occasioni create, primo in serie A per passaggi filtranti, secondo per tiri totali.

Quando s’accende il suo talento, Kvara sa trascinare la squadra, guidare le transizioni offensive anche partendo dalla sua metà campo. Non toccare l’armonia è fondamentale anche in vista della prossima partita contro l’Empoli, un modello per dinamismo, fisicità, capacità di corsa con un po’ di qualità che alza il livello della squadra di D’Aversa.

I due allenatori si conoscono dalla stagione 2005-06 al Siena, quando D’Aversa giocava ancora e Conte era il vice di De Canio. Si è creato un legame forte, i coniugi Conte sono stati padrino e madrina di Sofia, la terza figlia di D’Aversa, hanno fatto una vacanza insieme in Madagascar. Ciò che conta è che c’è affinità anche sul terreno di gioco: il Napoli è la prima squadra per distanza di media di corsa in serie A, l’Empoli secondo e, invece, ha il primato per chilometri percorsi. Dati che rivelano idee comuni nei metodi di lavoro, un fatto che racconta la complessità della partita di domenica che il Napoli non deve assolutamente sottovalutare.

Ciro Troise