CdS – Napoli-Juventus, volo charter per Ospina e Cuadrado: arriverebbero a Napoli venerdì

Il Corriere dello Sport scrive a proposito del rientro dei nazionali in vista di Napoli-Juventus: “Il piano comune è quello di organizzare un charter Barranquilla-Lisbona, dividendo le spese, che partirebbe dal Sudamerica intorno alle 3 italiane e che dopo circa 12 ora di volo riporterebbe tutti in Europa venerdì (una decina in totale). Nel caso di Cuadrado e Ospina, poi, il viaggio proseguirebbe direttamente in direzione Napoli: dormirebbero in città e sabato avrebbero tutto il tempo di smaltire almeno un po’ il jet-leg per poi presentarsi regolarmente in campo alle 18″.