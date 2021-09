Tuttosport – Petagna sarà titolare contro la Juventus se non venisse accolto il ricorso di Osimhen

Gli azzurri Adam Ounas e Andrea Petagna scalpitano per trovare spazio contro la Juventus, come riportato da Tuttosport sono “i due calciatori che hanno fatto cambiare opinione a De Laurentiis in merito all’ipotesi di una loro cessione al mercato appena concluso. Dopo aver dato un contributo fondamentale nella vittoria di Genova, adesso scalpitano per avere un ruolo da protagonisti in questa stagione, a cominciare dalla Juventus. Se il ricorso per Osimhen non venisse accolto, contro la Juve potrebbe esserci spazio per il bomber Petagna”.