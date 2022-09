CdS – Napoli-Liverpool, febbre da Champions: previsto il sold-out con 50 mila spettatori

L’edizione di oggi del Corriere dello Sport si sofferma su Napoli-Liverpool, per il quale è previsto il sold-out nelle prossime ore con 50 mila spettatori:

“Non è difficile prevedere il tutto esaurito, mercoledì, allo stadio Maradona, 50 mila spettatori per una delle partite più importanti della stagione. Il fascino della competizione europea più bella unito al blasone dell’avversario per il ritorno in Champions. L’ultima volta il Covid era solo un’ombra, febbraio 2020, 1-1 al Barcellona nell’andata degli ottavi, 44 mila presenze, segnò Mertens. Anche lui rappresenta il passato. Due anni e mezzo dopo è cambiato tutto: i tifosi hanno prenotato in anticipo il biglietto, hanno fatto una fila virtuale durata anche ore su TicketOne, oggi chi vuole esserci dovrà accontentarsi, sbrigandosi, dell’anello inferiore delle curve. Ma è una corsa contro il tempo perché fino a ieri, nel tardo pomeriggio, i biglietti rimasti erano pochissimi. Per il sold-out è solo questione di ore“.