Il Napoli, dopo la sosta per le nazionali, potrebbe avere ancora problemi sulle fasce d’attacco in vista della sfida contro l’Atalanta. Stando a quanto riferito da Il Corriere dello Sport, infatti, Hirving Lozano tornerà soltanto venerdì dal Messico, a 48 ore dal fischio d’inizio della partita, mentre Lorenzo Insigne rientrerà sicuramente col morale sotto ai tacchi, al pari di Matteo Politano. Infine Adam Ounas non sta ancora bene, tant’è che svolge solo terapie e non si allena con il gruppo.