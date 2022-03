Under 17, Napoli-Ternana 1-1: le pagelle di IamNaples.it

L’Under 17 del Napoli è scesa in campo contro i pari età della Ternana. Il match al Complesso Sportivo Kennedy è finito 1-1. Le reti sono arrivate da Marcelli per la squadra ospite e da Mazzeo per gli azzurrini. Prova non entusiasmante della squadra di Liguori, arrivata a costruire occasioni grazie alle individualità di alcuni singoli e all’ingresso in campo di Tortora, che ha dato vivacità. Positiva invece la prova delle squadra ospita. Di seguito, le pagelle della redazione di IamNaples.it.

TURI 6: Deve migliorare molto coi piedi perché sbaglia spesso in fase di impostazione. Ma tra i pali riesce a chiudere la porta in più di un’occasione. Non può nulla sul gol di Marcelli dopo il retropassaggio di Manzo.

ROMANO 6: Prova senza infamia e senza lode, fa il suo durante la partita riuscendo a essere ordinato. In fase offensiva spinge poco.

MANZO 4,5: Prova macchiata dal retropassaggio verso Turi con Marcelli che s’infila e segna il momentaneo 0-1. Errore molto grave. Bella lotta con Bottausci che gli dà parecchio filo da torcere.

D’AVINO 6: Esce spesso bene palla al piede dalla difesa e quando imposta lo fa con qualità. Partita caratterizzata da tanti lanci lunghi verso Solmonte e anche Vigliotti negli ultimi minuti.

DI LAURO 6: Dai suoi piedi nasce l’azione del gol dalla sinistra, ma non spinge molto nonostante avesse campo.

MILO 5,5: Non una delle sue migliori partite, qualche errore di misura ne caratterizza il primo tempo. Liguori se ne accorge e lo sostituisce. Dal 46′ DI LORENZO 5,5: Prova a dar più garra al centrocampo, ma deve alzare di più la testa ed smistare più velocemente il pallone.

PELUSO 6: Si assume spesso la responsabilità di impostare e dà tutto in campo, difendendo anche il compagno Di Lauro che si era ‘beccato’ con Belloisi. Fa la sua partita, finisce coi crampi.

ATTANASIO 5: Così come Cuciniello e Russo, la sua prestazione è al di sotto delle aspettative. Troppo poco per impensierire Antonini che spesso si fa del male da solo con le sue uscite all’avventura. Ma nell’attacco azzurro manca reattività e giocate di grande rilievo. Dal 45′ TORTORA 7: Il suo ingresso fa impazzire Peschiaroli che non lo prende mai. Spesso è libero -o si libera- per ricevere il pallone e puntare l’avversario. Purtroppo per lui non riesce a segnare il gol del 2-1, ma alza il livello.

RUSSO 5,5: Rispetto ai suoi due compagni di reparto, riesce a stare un po’ più nel vivo del gioco per la posizione che ricopre. Ma non c’è abbastanza qualità e non riesce a sfruttare il vento a favore nel primo tempo, come invece fanno i giocatori della Ternana. Indicativo che Liguori tolga i trequartisti alle spalle di Solmonte già intorno all’ora di gioco. Dal 65′ VIGLIOTTI 6: Sportellate di fianco a Solmonte e a volte il tandem funziona. Prova l’eurogol dal limite dell’area spedendo alto un bel destro. La sua presenza aiuta Solmonte a disturbare l’attenta difesa della Ternana

CUCINIELLO 5: Primo tempo quasi impalpabile per l’azzurrino. La volontà c’è, i mezzi tecnici pure, ma manca quel plus capace di fargli fare giocate che alzino il livello. Dal 65′ MAZZEO 6,5: Entra e si ritrova sui piedi il pallone del pareggio dopo 1′ grazie a un errore in uscita di Antonini. Ma è bravo anche a prepararsi il tiro visto che era girato spalle alla porta.

SOLMONTE 5: Spreca troppe occasioni davanti al portiere in un momento di difficoltà per la squadra. La prova è molto generosa, ma serve di più.