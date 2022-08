CdS – Napoli, l’ultima offerta di De Laurentiis per Raspadori

L’edizione di oggi del Corriere dello Sport si sofferma sulla trattativa tra il Napoli e il Sassuolo per Giacomo Raspadori:

“C’è poi un momento in cui bisogna mettere un punto: e sarà pure un desiderio folle che spinge al di là della razionalità, oppure un innamoramento bruciante, ma il limite stavolta non è la passione ma la voce del bilancio che soffoca quella del cuore. “Ultima offerta”. Non essendo riuscito a schiodare il Sassuolo dalle proprie legittime aspirazioni, dopo aver presentato una serie di proposte indecenti, il Napoli ha scelto di osare, dare un ulteriore strappo alle proprie intenzioni e denudarsi: ventotto milioni più cinque di bonus (agevoli) che fanno trentatré rappresentano la frontiera oltre la quale sarà impossibile avventurarsi per regalarsi, in tempi rapidi, Giacomo Raspadori”.