GdS – Con Kepa o Navas in rosa, Meret diventerebbe il terzo portiere del Napoli

La Gazzetta dello Sport, nell’edizione di oggi, ha scritto del mercato del Napoli soffermandosi su Alex Meret. Il portiere azzurro, con l’arrivo di uno tra Kepa e Navas, diventerebbe terzo portiere:

“Il Napoli deve anche sistemare la questione portiere. In dirittura Sirigu, che sarà il secondo, va trovato un primo. In lizza sempre Kepa del Chelsea e Navas del PSG. Il paradosso è che in rosa c’è ancora Meret, che così si troverebbe di fatto come terzo portiere di Spalletti. E pensare che sarebbe pure campione d’Europa con l’Italia, proprio come Raspadori e lo stesso Sirigu, presto suoi nuovi compagni”.