CdS – Napoli-Rangers, la moviola: non c’è rigore su Tillman

Il Corriere dello Sport ha commentato la direzione di gara di Halil Umut Meler, arbitro di Napoli-Rangers: “Servirà, solo, per accumulare esperienza visto che il turco Halil Umut Meler, in cinque anni, è passato dalla nomina di internazionale all’Élite dell’Uefa. La partita, in realtà, ha detto pochissimo, estremamente facile. Molto rischioso l’intervento di Tillman e Yilmaz ai danni di Politano: il giocatore azzurro era appena entrato in area di rigore, i due giocatore dei Rangers lo hanno affrontato, lo stesso arbitro non ha fatto alcun cenno – segno che qualcosa ha visto ma per lui troppo poco per il penalty – rimandando la decisione. Avesse fischiato rigore, il VAR non sarebbe intervenuto. Ok la rete di Simeone dell’1-0: al momento del cross di Di Lorenzo, infatti, c’è King che lo tiene in gioco. Contatto spalla contro spalla in area del Napoli fra Di Lorenzo e Tillman che, cadendo, tocca il pallone con la mano, è questa l’infrazione che l’arbitro Meler fischia, non essendoci gli estremi per il rigore”.