Sconcerti: “Il Napoli è un modello da seguire, è un club che si riproduce continuamente”

Mario Sconcerti, giornalista, ha esaltato il modello della società del Napoli nel suo editoriale per Il Corriere della Sera: “Direi che Napoli e Benfica sono le squadre che, oltre alla qualificazione, hanno portato avanti il modello di calcio più interessante. Intendo nel tutto, società, squadra, politiche di mercato, conseguenze nel gioco. Non si parla di super società, il Benfica nel 2021 ha fatturato poco più di cento milioni, si parla di competenza. Non ci sono ricchezze alle spalle in Portogallo e nemmeno tanti diritti televisivi. Non ci sono grandi proprietà straniere. Benfica e Napoli vivono di academy private e scouting. Cioè si riproducono continuamente. Non c’è bisogno di avere nessun sceicco che si diverta a finanziare. È un modello non assoluto, ma così semplice, così evidente, che sembra potrebbero seguirlo tutti. Non è così. Perché si basa sul saper vendere i giovani avendo già sostituti equivalenti. Cioè la cosa più difficile che ci sia in uno sport dove ogni stagione i bravi non sono mai gli stessi o sono subito degli altri”.