CdS -Napoli-Roma, la moviola: bene Daniele Orsato

Il Corriere dello Sport ha analizzato la direzione di gara di Daniele Orsato, arbitro di Napoli-Roma: “Prestazione di grande autorevolezza da parte di Orsato. Pochissime le sbavature per l’arbitro di Schio al Maradona. Non è rigore sul tocco di Osimhen in area Napoli, spizzata di testa di Cristante che finisce sulla schiena dell’attaccante nigeriano, nessun tocco con il braccio sinistro. Regolare il gol di El Shaa: è Kim a tenerlo in gioco. Orsato chiude con 22 falli e 3 gialli. Tutti corretti, forse ne mancherebbe uno per Kim, con salta e va con il braccio sulla faccia di Abraham”.