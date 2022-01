CdS – Napoli-Salernitana, due errori gravi dell’arbitro Pairetto durante il derby

Il Corriere dello Sport analizza nella sua moviola la direzione dell’arbitro Pairetto in Napoli-Salernitana: “Male Pairetto, voto 5”. Due errori gravi per Pairetto, in occasione dei due rigori per il Napoli: nel primo Elmas entra in area, al suo fianco Bogdan e Veseli, non ci sono contatti bassi, sulle gambe, mentre sul busto c’è appena una mano di Veseli sul petto dell’avversario, che va giù. Pairetto assegna il rigore e ammonisce Veseli, commettendo un errore immediato, il rigore e uno sul futuro della gara. Perché nella ripresa, su un tiro cross di Insigne, davanti c’è proprio Veseli: il pallone sbatte sul fianco sinistro e finisce sul braccio che è molto largo, rigore e secondo giallo.