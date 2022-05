CdS – Ospina è sempre più lontano dal Napoli: c’è il Real che preme

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’accordo per il rinnovo tra il Napoli ed il portiere David Ospina sembra essere molto lontano. La distanza tra domanda ed offerta sembra essere troppo grande ed il Real Madrid potrebbe assicurarsi il colombiano per la prossima stagione nel ruolo di vice Courtois. Ora bisognerà capire cosa fare con Alex Meret: “La chiacchierata del club con i suoi manager, Jaramillo e Grossin, è servita più che altro a confermare che le rispettive posizioni sono decisamente distanti. In un solo concetto: l’accordo per rinnovare non è stato raggiunto né sull’ingaggio né sulla durata. I segnali che arrivano dal quartier generale azzurro sono estremamente negativi e quelli invece registrati a Madrid, sponda Real, raccontano di un accordo sempre più vicino. David ha anche offerte in Messico”.