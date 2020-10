CdS – Rinnovi Hysaj e Maksimovic, Gattuso vorrebbe trattenere entrambi

Corriere dello Sport di oggi parla di due situazioni delicate per i rinnovi del Napoli, con protagonisti Hysaj e Maksimovic. Entrambi infatti non hanno rinnovato durante il mercato estivo e si avviano alla scadenza del contratto fissata per il 30 giugno 2021. Esiste però la prospettiva di trovare una soluzione in extremis per entrambi i giocatori.

In particolare con Maksimovic permane in questo momento la distanza tra le parti sull’ingaggio del giocatore. Se ne riparlerà, anche perché il serbo ha dimostrato di avere la stima di Gattuso e di rappresentare un valore aggiunto per la difesa azzurra. Analogo il caso di Hysaj, anche se con sfaccettature diverse. Il rinnovo potrebbe risolversi nelle prossime settimane, magari già a fine ottobre. In caso contrario, sarebbe libero di accordarsi con altri club a parametro zero. Anche in questo caso, però, Gattuso spera nella permanenza del giocatore, che vorrebbe continuare ad avere a disposizione.