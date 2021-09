CdS – Udinese, Gotti confida nel pubblico per battere il Napoli

Una sfida importante, dov’è atteso il tutto esaurito alla Dacia Arena. L’Udinese sente una particolare rivalità con il Napoli, e questa sera l’impianto friulano sarà pieno in ogni ordine di posti, chiaramente quelli consentiti dalle normative anti-COVID. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Gotto cerca spinta del suo pubblico per battere un Napoli, che neanche pochi giorni fa ha pareggiato a Leicester ma il tecnico bianconero crede poco ad una flessione della squadra partenopea, e cercherà di dare la giusta carica ai suoi per portare a casa i tre punti dopo il pari raggiunto in extremis contro la Juventus.