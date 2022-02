Ceccarini: “Il Napoli lavora al rinnovo di Meret, Barcellona e PSG su Fabian”

Scrive il giornalista Niccolò Ceccarini nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com: “Intanto anche il Napoli sta pianificando il lavoro in vista della prossima stagione. Il portiere è un argomento caldo. Ospina alla fine dovrebbe lasciare il club azzurro e l’obiettivo è puntare forte su Meret per il quale va avanti la trattativa per il rinnovo del contratto che scade nel giugno 2023. Per il centrocampo più complicata la questione relativa a Fabian Ruiz. Allo stato attuale non ci sono stati passi in avanti per un eventuale prolungamento. Il Napoli un tentativo lo farà. Se la risposta dovesse essere negativa lo spagnolo a fine stagione sarà sul mercato. Su di lui ci sono Barcellona e Paris Saint Germain”.