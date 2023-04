Champions, City-Bayern Monaco 3-0: grande successo per Guardiola

Prova di forza del Manchester City: l’andata del quarto di finale di Champions League contro il Bayern Monaco si conclude col punteggio di 3-0. In una piovosa Manchester ecco l’episodio che sblocca il match: al 27′ Rodri si traveste da fantasista, inventando un mancino all’incrocio dei pali per l’1-0 del City. La seconda frazione si incendia subito e sul fronte opposto per poco Upamecano e Sommer non combinano un pasticcio: De Ligt si immola ed impedisce il gol a Haaland. Se il norvegese non sembra il solito cecchino, decide di lasciare comunque la sua traccia sul match e lo fa con un assist, quello per il comodo 2-0 aereo di Bernardo Silva al 70′.

Il Bayern accusa il colpo e in poco più di cinque minuti prende il terzo gol. Dopo averne sbagliato un paio ed essersi camuffato da assist-man, Haaland non perdona una volta di più, raccogliendo la torre aerea di Stones per trasformarla nel 3-0.