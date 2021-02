Champions, i risultati: la Juve cade 2-1 contro il Porto; vittoria del Dortmund a Siviglia

Sconfitta per la Juventus sul campo del Porto per 2-1. Avvio shock nella ripresa per i bianconeri proprio come nel primo tempo, con Marega che ha fissato il gol del 2-0 dopo quello segnato da Taremi all’inizio del match. Pessima la partita della squadra di Andrea Pirlo, che ha iniziato a vedere la luce dopo l’ingresso di Morata. Il gol di Federico Chiesa fa ben sperare in vista del ritorno. Vittoria del Borussia Dortmund contro il Siviglia in trasferta per 2-3. Si fa durissima per i ragazzi di Lopetegui che dovranno rimontare al Signal Iduna Park.