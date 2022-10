Champions League, Napoli-Ajax: ecco chi arbitrerà

Sono appena state ufficializzate le designazioni per la prossima giornata di UEFA Champions League.

Per il match di ritorno del Napoli con l’Ajax, valido per la prima giornata di ritorno, in programma mercoledì alle ore 18.45, il fischietto è stato assegnato a Felix Zwayer. Con lui gli assistenti Stefan Lupp e Marco Achmuller.S ven Jablonski sarà il quarto ufficiale, Harm Osmers e Marco Fritz al Var. Sarà la seconda italiana nella Champions League di quest’anno per Zwayer, che ha già arbitrato Juventus-Benfica.