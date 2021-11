Champions, Milan-Porto 1-1: rossoneri quasi eliminati

A San Siro termina 1-1 Milan-Porto, gara valida per la quarta giornata del gruppo B di Champions League. Porto subito in vantaggio al 6′ grazie al gol di Luis Diaz. Il Milan reagisce nella ripresa e riesce a pareggiare al 61′ grazie all’autorete di Mbemba sul cross di Kalulu sugli sviluppi di una punizione di Bennacer. All’83’ Ibrahimovic illude il Milan: segna il gol del 2-1, ma c’è una posizione irregolare sull’imbucata di Krunic. Primo punto in classifica nel girone per i rossoneri, che restano ultimi e con pochissime chance di qualificazione.