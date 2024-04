Cheddira a SKY: “Segnare al Maradona è fantastico, spero di farlo anche nel Napoli!”

Walid Cheddira, attaccante del Frosinone, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il pareggio contro il Napoli: “E’ stata una emozione unica, stiamo lottando per la salvezza, segnare in questo stadio è fantastico, speriamo di farlo anche con la maglia del Napoli. La dedica è a mia madre, sono felicissimo. Scambio la maglia con Osimhen, lui è di un altro livello. Dobbiamo dare il massimo e lottaresu ogni pallone, sono le gare più difficili in cui i punti pesano di più, lo faremo per la piazza che merita. Sono felice per questo punto, per la squadra soprattutto, andiamo avanti”.