Chiariello su Conte: “ADL lo voleva a tutti i costi, ora ha paura di accappottarsi. Con lui ambiente favorevole”

Intervenuto durante Campania Sport il giornalista Umberto Chiariello ha parlato del possibile approdo di Antonio Conte al Napoli, ecco le sue parole:

“Dopo una stagione così catastrofica, se De Laurentiis non vuole fare solo chiacchiere al vento ma vuole davvero tornare a vincere nel giro di un paio d’anni non ci può che essere un allenatore attrattivo e carismatico, quindi Antonio Conte in assoluto. Poi Gasperini mi intrigherebbe quasi alla stessa maniera, anche se non ha vinto. Ma quello che ha fatto all’Atalanta vale molto più di uno scudetto”. Il giornalista ha poi proseguito:

Mi rendo conto che non prenderà Conte dopo che l’ha corteggiato, perché? A ottobre quando De Laurentiis lo voleva prendere aveva in testa di arrivare in Champions, ora perdere 70-80mln ha paura che magari potrebbe fare la fine di Ancelotti e il Napoli si accappotta nel giro di due anni. Potrebbe essere questo il motivo. Conte è attrattivo, come Benitez i giocatori con lui vengono e quelli che hanno i mal di pancia e vogliono andare via si fermano immediatamente, il pubblico la smette di contestare e si crea l’ambiente favorevole. Perché si sa che Conte se viene, viene per vincere. Ti dà la garanzia della competitività”.