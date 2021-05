Chiellini a SKY: “Episodi? Non posso dire quello che penso”.

Al centro delle polemiche, Giorgio Chiellini ha parlato ai microfoni di Sky del match vinto contro l’Inter. Ecco quanto evidenziato da Iamnaples: “L’abbiamo affrontata bene, siamo stati squadra come non abbiamo fatto sempre nel corso della stagione. Il risultato è meritato. Noi abbiamo fatto i complimenti nel sottopassaggio all’Inter”

EPISODI – “Non posso dire quello che penso, non sarebbe giusto commentare episodi che noi calciatori vediamo diversamente dal campo. Siamo partiti un po’ male, nella sofferenza finale abbiamo tirato fuori l’orgoglio, che non so se ci porterà in Champions perché meritiamo di essere dove siamo. Alla fine siamo qui per demerito nostro e ne siamo consapevoli, però ci proviamo fino alla fine. Mercoledì abbiamo una coppa alla quale teniamo, in questi anni abbiamo capito quanto contino i trofei. Domenica prossima poi faremo le nostre valutazioni, ma certi discorsi sono prematuri”.

MERITO – “L’Atalanta ha meritato, se Milan o Napoli faranno dei passi falsi ci andremo con merito, ma non avremmo meritato di esserci già qualificati”.