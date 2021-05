Benevento, Inzaghi suona la carica: “Ci crederemo fino alla fine”

La vigilia di una partita fondamentale, per Filippo Inzaghi e il suo Benevento, che domani si giocheranno la salvezza contro il Crotone. Il tecnico ha parlato in conferenza stampa, ecco quanto evidenziato da Iamnaples: “Giocheremo all’attacco, non è questione di schemi. Faremo una partita offensiva, senza paura e con grande determinazione. Il modulo non conta, sarà la testa fare la differenza e sono convinto che ci crederemo fino alla fine. Abbiamo qualche alternativa in più rispetto al passato, un vero peccato perdere Iago Falque e Sau. Davanti siamo un po’ contati, abbiamo quattro attaccanti a disposizione per tre maglie. Farà molto caldo e i cambi saranno fondamentali. Lapadula? Sta bene, è convocato e sta disputando una stagione importante”.