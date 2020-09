Chiellini: “Non era facile ricominciare dopo tanti mesi, abbiamo vinto da grande squadra”

Giorgio Chiellini, difensore e capitano dell’Italia, ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo la vittoria degli Azzurri in casa dell’Olanda: “Abbiamo preparato bene la partita, siamo un gruppo che ha fatto due anni di grande livello. Dopo tanti mesi e un’estate strana non era facile ricominciare. Oggi abbiamo vinto giocando da grande squadra, e probabilmente meritavamo qualche gol in più, e alla fine siamo stati bravi anche a difenderci, perché delle volte devi saperti rimboccare le maniche. Mi mancava giocare in campo grande, perché gli allenamenti li fai sempre in campo ridotto. Le distanze e la tensione della partita mi mancavano, ma sono felice di essere tornato a giocare. Era destino che giocassi in un appuntamento così importante, per questo mi è venuto da sorridere dopo l’equivoco di martedì (si riferisce all’errore in distinta che ha coinvolto Acerbi, ndr). Siamo in testa al girone credo con merito, e vogliamo continuare questo percorso nei prossimi mesi. Ci dispiace per Zaniolo, aspettiamo gli esami e speriamo non sia quello che tutti temono. Incrociamo le dita per lui”.