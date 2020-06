Si muove il mercato, si muovono soprattutto gli agenti. Fali Ramadani ha tessuto numerosi interessi in Italia, è (fino alle prossime ore) nel nostro paese con due tappe cerchiate sulla sua agenda: Torino e Firenze. Nel capoluogo piemontese, ha curato il trasferimento di Pjanic al Barcellona, ha definito i dettagli di una trattativa lunga ed articolata.

È stato anche un modo per fare il quadro con la Juventus: da agente di Maurizio Sarri è attore protagonista del mercato bianconero. Poi, a Firenze: in Toscana per parlare, in particolare, di Chiesa e Milenkovic. Entrambi i calciatori dovrebbero esser ceduti, in particolare il centrale, come appreso da Calciomercato.it, ha numerosi interessamenti. Ci sono l’Inter che può immaginarlo nel post-Skriniar, il Milan (giovane e di esperienza, come piace a Rangnick che ha un filo diretto importante con Ramadani) e piace, in particolare, al Napoli. Ramadani ha edotto la dirigenza viola delle possibili offerte, può giostrare a doppio filo, con Koulibaly in uscita e Milenkovic che può andare alla corte di Gattuso per sostituire il franco-senegalese.

La Fiorentina non ha alzato barricate: di sicuro, resta Castrovilli, sugli altri si riflette. Ramadani tornerà in Italia, quasi certamente, tra 7-10 giorni, parlerà anche con Milan e Napoli (sul tavolo anche Jovic ed altri suoi assistiti) e metterà al centro delle sue chiacchierate anche il valzer di difensori centrali che vedrà protagonisti diversi suoi assistiti.