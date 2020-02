In un’intervista alla Gazzetta Pierluigi Collina ha raccontato che da bambino tifava per il Bologna. All’adolescente Collina batteva il cuore per la Lazio di Pino Wilson, quella del primo scudetto.

“Ma la cosa non mi ha condizionato: ho diretto lo spareggio per non retrocedere del Bologna, che poi è sceso in Serie B. E nelle mie prime nove partite con la Lazio, i biancocelesti non hanno mai vinto”