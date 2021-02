Colonnese: “L’Atalanta ora è più forte del Napoli, Gattuso è in grandi difficoltà”

Ai microfoni di Radio Station 1 ha parlato cosi l’ex azzurro Fabio Colonnese. Ecco le sue parole:

“La Dea è sicuramente più forte del Napoli in questo momento: ha una grande squadra con giocatori importanti, in fiducia ed in salute. Il Napoli, invece, è arrivato a Bergamo con una squadra ricca di infortuni e sfiduciata. In questo momento i problemi aumentano: i giocatori cardine di questa squadra sono in enorme difficoltà. Anche Insigne non è più quello che abbiamo visto ad inizio stagione. Bakayoko sta sbagliando davvero troppo ultimamente, e anche Gattuso è, ormai, un uomo solo ed in enorme difficoltà. I suoi errori, come cambiare due difensori durante un calcio d’angolo contro, sono figli di decisioni prese senza serenità. Non puoi cambiare 2 calciatori su 4 in fase difensiva su un calcio d’angolo contro, perché ci vogliono quei secondi necessari a prendere le marcature, e finisce che poi prendi gol”.